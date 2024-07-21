Военный эксперт узнал, какие потери ежедневно несут ВСУ

По данным Леонкова, Украина ежедневно теряет от 1600 до 2500 человекВоенный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что если раньше срок обучения украинских боевиков достигал полутора месяцев, то теперь он сократился до 3 недель.
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