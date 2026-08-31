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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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46-летняя Винус упустила семь сетболов в матче с Кенин. Они доиграли в 2 часа ночи

Винус Уильямс уступила Софии Кенин в первом круге US Open – 2:6, 6:7(6). Во второй партии 46-летняя американка упустила семь сетболов: тройной при счете 5:4 и четверной на тай-брейке.

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