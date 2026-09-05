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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Холанда 20 голов головой в АПЛ после перехода в «Ман Сити» – больше всех за этот период

Эрлинг Холанд забил 20-й гол головой в АПЛ . Нападающий « Манчестер Сити » открыл счет в матче с « Ковентри » в 3-м туре АПЛ (1:0), замкнув подачу Антуана Семеньо.

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