Гран-при «За рулем»: 57 автомобилей – читателям!

Неизменный заключительный аккорд Гран-при «За рулем»: мы дарим читателям автомобили. Новые, конечно.Традиция родилась в 2005 году, когда лучшие автомобили российского рынка впервые определили наши читатели, заполнив и прислав по почте около 40 тысяч анкет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии