За рулем
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За рулем

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  • Модест
    Лохи какие-то попались. У нас таким образом бодяжат практически на большинстве заправок, особенно в глубинке. Я однаж...Вот как обманываю...
  • Эдуард Николаев
    а где развитие в перед, за все эти годы?Титан против тяже...
  • lenivka
    У нас в ремонтной мастерской висит объявление,что если вы желаете присутствовать при ремонте машины,то оплата за ремо...У вас есть законн...

Гран-при «За рулем»: 57 автомобилей – читателям!

Гран-при «За рулем»: 57 автомобилей – читателям!

Неизменный заключительный аккорд Гран-при «За рулем»: мы дарим читателям автомобили. Новые, конечно.Традиция родилась в 2005 году, когда лучшие автомобили российского рынка впервые определили наши читатели, заполнив и прислав по почте около 40 тысяч анкет.

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