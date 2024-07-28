Гран-при «За рулем»: 57 автомобилей – читателям!

Неизменный заключительный аккорд Гран-при «За рулем»: мы дарим читателям автомобили. Новые, конечно.Традиция родилась в 2005 году, когда лучшие автомобили российского рынка впервые определили наши читатели, заполнив и прислав по почте около 40 тысяч анкет.