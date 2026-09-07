🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — политолог, эксперт-международник Владимир Карасёв Войну против России, используя Украину, как смертельное оружие, Запад должен был начать ещё в 2021 году, чтобы в 2024-м окончательно её разгромить.