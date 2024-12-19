Seagate выпускает свой первый жесткий диск емкостью 32 ТБ с технологией HAMR Seagate о...

Seagate выпускает свой первый жесткий диск емкостью 32 ТБ с технологией HAMRSeagate официально представила жёсткий диск Exos M объёмом 32 Тбайт, ставший первым HDD на основе технологии магнитной записи с подогревом (HAMR), доступным для массового рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)