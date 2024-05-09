НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Васильев о деле Бессеберга: «Идет охота на ведьм, и он попал под жернова этой машины. Есть ощущение, что страны Запада пытаются переплюнуть друг друга по уровню абсурда»

В апреле норвежский суд приговорил бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы, его признали виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх