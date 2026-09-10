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«Больше десяти не дадут», – известный адвокат о перспективах суда над школьником-диверсантом

«Больше десяти не дадут», – известный адвокат о перспективах суда над школьником-диверсантом

В Екатеринбурге будут судить 14-летнего школьника, который работал на иностранных диверсантов, снимая для них стратегические объекты.

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