Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 570 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • я моя
    люстрация с ПМЖ в черной совеВ деле мигранта-м...
  • Александр Почекунин
    Зачем он это дела...
  • Natalija Osminina
    Абсолютная правда! Такое придумать могли только дебилы или враги!Зачем депутаты Го...

Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

России и США удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария МИД РФ относительно телефонного разговора между главой Минобороны Андреем Белоусовым и его коллегой из Пентагона Ллойдом Остином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх