Священник РПЦ Лукьянов заявил о связи между ЛГБТ и квадробингом

В Русской православной церкви (РПЦ) выступили с заявлением о связи между ЛГБТ и квадробингом. Соответствующим мнением поделился с РИА Новости и председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.