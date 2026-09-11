Беляков: Безопасность избирателей в Татарстане обеспечат беспрецедентные меры

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» Вопросы безопасности участников избирательного процесса в Татарстане находятся на особом контроле, сообщил председатель Экспертного совета при ЦИК Татарстана Роман Беляков на встрече «Добро пожаловать в студенчество Татарстана» в Казанском государственном аграрном университете.