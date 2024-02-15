«Катар передал нам положительный ответ от ХАМАС»

В Организации освобождения Палестины (ООП) получили положительный ответ от ХАМАС по поводу возвращения движения в структуру, рассказал в интервью «Известиям» член исполнительного комитета ООП, министр по социальным вопросам Ахмад Мадждалани.
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