Основатель китайской Xpeng Motors рассказал о будущем автокомпаний

Китайские автопроизводители должны продолжать смиренно учиться у мировых конкурентов в течение следующих 20-30 лет, чтобы стать лучше, считает основатель китайской компании Xpeng Motors Хэ Сяопэн, сообщает 16 октября издание Yicai.
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