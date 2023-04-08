Специалист объяснил, как мошенники могут использовать нейросети

ИИ может помогать злоумышленникам похищать средства со счетов людей. Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов рассказал, что злоумышленники могут попытаться украсть чьи-либо деньги с помощью нейросети.