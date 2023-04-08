78.ru

516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Не
    Вполне взрослый, статью имеет. Думаю дорога в ВУЗ этому отморозков закрыта.Ранивший пятерых ...
  • Георгий Михеев
    В час пик, а где люди вокруг? Пофигизм конкретный.Мужчина надругалс...
  • Наташа
    Да уж, зачем в СИЗО,надо сразу толпе отдать пусть порвут маньяка.🤔Мужчина надругалс...

Специалист объяснил, как мошенники могут использовать нейросети

ИИ может помогать злоумышленникам похищать средства со счетов людей. Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов рассказал, что злоумышленники могут попытаться украсть чьи-либо деньги с помощью нейросети.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх