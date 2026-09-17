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Работала няней в Германии и дежурила в реанимации: как сложилась судьба актрисы Янины Лисовской из фильма «Любовь и голуби»

Работала няней в Германии и дежурила в реанимации: как сложилась судьба актрисы Янины Лисовской из фильма «Любовь и голуби»

Роль старшей дочери Кузякиных — рассудительной и верной Людки в легендарной комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» — принесла Янине Лисовской всенародную любовь.

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