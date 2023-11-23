Der Spiegel: В Германии проходят обыски у предполагаемых сторонников ХАМАС

В Германии полиция проводит масштабные обыски у предполагаемых сторонников палестинского движения ХАМАС и активистов международной сети «Самидун», обыски прошли в Берлине, Северном Рейн-Вестфалии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне.
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