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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рик Токкет: «Мичков выглядит очень быстрым на льду, задавал высокий темп в упражнениях – мне это нравится. Его шаг стал длиннее – это хороший знак»

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет поделился мыслями о работе нападающего Матвея Мичкова на старте тренировочного лагеря.

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