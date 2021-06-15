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EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был не самый удобный день для торговли. В первой половине дня после хороших данных по промышленному производству можно было наблюдать за тем, как быки пытаются вернуть себе контроль над рынком.

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