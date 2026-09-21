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Новости Брянска

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Брянцам могут ограничить выдачу кредитов из-за долгов по ЖКХ и алиментам

Брянцам могут ограничить выдачу кредитов из-за долгов по ЖКХ и алиментам

В показатель долговой нагрузки включат задолженности по ЖКХ, алиментам и услугам связи, если по ним возбуждено исполнительное производство.

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