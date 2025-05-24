В РФ создали "глаза" для телескопа, способные искать признаки жизни на экзопланетах

Ученые из Института физики полупроводников СО РАН разработали фотокатоды на основе цезий-йода. Эти устройства станут важными компонентами нового космического телескопа "Спектр-УФ", который планируют запустить в 2031 году, в пресс-службе института.
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