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У «Вашингтона» 9 бросков за 2 периода в матче с «Вегасом». Овечкин ни разу не бросил в створ или мимо

«Кэпиталс» играют с «Голден Найтс» (0:2 после двух периодов) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  После 40 минут игры «Вегас» перебросал «Вашингтон» со счетом 28:9.

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