Военно-транспортной авиации ВКС России исполнилось 93 года

Сегодня в России отмечают День Военно-транспортной авиации ВКС РФ. Именно 1 июня 1931 года в составе Ленинградского военного округа сформировали опытный воздушно-десантный отряд для обеспечения десантирования подразделений, перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.
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