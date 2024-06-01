Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военно-транспортной авиации ВКС России исполнилось 93 года

Военно-транспортной авиации ВКС России исполнилось 93 года

Сегодня в России отмечают День Военно-транспортной авиации ВКС РФ. Именно 1 июня 1931 года в составе Ленинградского военного округа сформировали опытный воздушно-десантный отряд для обеспечения десантирования подразделений, перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.

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