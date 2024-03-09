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ВС РФ применили на Украине новую «чудо-бомбу»

ВС РФ применили на Украине новую «чудо-бомбу»

На этом фоне генерал ВСУ заявил о превосходстве укреплений российских ВС. ВС РФ применили на Украине новую «чудо-бомбу» Российские ВС стали применять на территории Украины новый вид «летающей бомбы» — УМПБ Д-30СН диаметром 30 см.

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