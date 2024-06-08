Капитализация Toyota упала на 18,5 миллиарда долларов из-за скандала с фальсификацией данных

Toyota Motor, крупнейший японский автопроизводитель, столкнулся со значительным падением своей рыночной капитализации на фоне скандала, связанного с фальсификацией данных о безопасности и эксплуатации автомобилей.
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