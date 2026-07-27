Авиарейсы на линии Калуга - Калининград отменены

Причина отмены — закрытое небо над регионом, ранее об этом сообщала Росавиация. Это не первый случай срыва рейсов по данному маршрутуКалужский аэропорт объявил об отмене 27 июля авиарейсов Калуга - Калининград и обратно.
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