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Неправильное питание может стать причиной когнитивных нарушений и диабета

Неправильное питание может стать причиной когнитивных нарушений и диабета

Исследователи из университета A&M в Техасе выяснили, что неправильное питание может способствовать развитию диабета и накоплению токсичных белков в мозге, сообщает Американское общество биохимии и молекулярной биологии (ASBMB).

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