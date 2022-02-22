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Политолог предупредил об обвинениях Запада в адрес РФ после признания Донбасса

Политолог предупредил об обвинениях Запада в адрес РФ после признания Донбасса

Политолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» во вторник, 22 февраля, заявил, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Украина и страны Запада обвинят Москву в нарушении Минских соглашений.

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