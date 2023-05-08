Кадыров: подразделения спецназа «Ахмат» выдвинулись в зону СВО

Глава Сухопутных войск ВСУ Сырский заявил о принятии оперативных решений по Артемовску. Артемовск (Бахмут) сегодня, новости последнего часа 8 мая 2023: подразделения спецназа «Ахмат» выдвинулись в зону СВО – Кадыров Подразделения «Ахмата» ждут приказа, чтобы выдвинуться в Бахмут (украинское название – Артемовск).