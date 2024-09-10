Боксер Григорий Дрозд пожелал победы Кузьмину в поединке с Севейджем

Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд россиянину Сергею Кузьмину пожелал победить в поединке в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с американцем ДеАндре Севейджем.