Боксер Григорий Дрозд пожелал победы Кузьмину в поединке с Севейджем

Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд россиянину Сергею Кузьмину пожелал победить в поединке в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с американцем ДеАндре Севейджем.
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