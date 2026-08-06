Матвиенко подтвердила участие Армении в межпарламентской ассамблее

Валентина Матвиенко сообщила о продолжении участия Армении в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ. В ходе беседы с Рубеном Рубиняном обсуждались вопросы сотрудничества и культурные инициативы между странами.
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