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День русских рекордов в НХЛ! Кучеров выбил 130, а Панарин — 110 (видео)

День русских рекордов в НХЛ! Кучеров выбил 130, а Панарин — 110 (видео)

Ассистентский хет-трик Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть в НХЛ «Торонто» (4:1), а гол и передача Артемия Панарина обеспечили «Рейнджерс» волевую победу над «Нью-Джерси» (4:3).

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