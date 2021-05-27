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Экс-главархитектурой предложил построить заправки для электромобилей к 450-летию Уфы

Экс-главархитектурой предложил построить заправки для электромобилей к 450-летию Уфы

— Сегодня в Уфе быстрая заправка одна, и та не работает. А медленных - чуть более 10 по республике. Необходима сеть быстрых зарядок по республике (не менее 200) и 10-15% от мест в паркингах, на открытых парковках и стоянках, — отметил Байдин.

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