Экс-главархитектурой предложил построить заправки для электромобилей к 450-летию Уфы

— Сегодня в Уфе быстрая заправка одна, и та не работает. А медленных - чуть более 10 по республике. Необходима сеть быстрых зарядок по республике (не менее 200) и 10-15% от мест в паркингах, на открытых парковках и стоянках, — отметил Байдин.