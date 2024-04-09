Человек, подаривший нам Горбачёва и Ельцина и сказавший "Борис, ты не прав!"

За внешним единогласием в СССР таились самые разные люди и силы. На этой фотографии мы видим голосующими единогласно «за» будущих президентов буржуазных России и Грузии Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварднадзе, старого сталинского дипломата Андрея Громыко, живого доселе сенатора Николая Рыжкова, ну и, конечно, Михаила Горбачёва.
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