Человек, подаривший нам Горбачёва и Ельцина и сказавший "Борис, ты не прав!"

За внешним единогласием в СССР таились самые разные люди и силы. На этой фотографии мы видим голосующими единогласно «за» будущих президентов буржуазных России и Грузии Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварднадзе, старого сталинского дипломата Андрея Громыко, живого доселе сенатора Николая Рыжкова, ну и, конечно, Михаила Горбачёва.