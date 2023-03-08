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Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

  Фото: Сергей Мальгавко/ТАССТекст: Николай Стороженко Украинские фермеры признались в невозможности посадить новый урожай «Не-воз-мож-но!» Таким эмоциональным восклицанием украинские фермеры оценивают вероятность провести предстоящую посевную.

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