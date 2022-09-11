Наш потерянный мир

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В Харьковской области поражены 2 бригады ВСУ, теробороны и пункт иностранных наемников

В Харьковской области поражены 2 бригады ВСУ, теробороны и пункт иностранных наемников

В ходе проведения специальной военной операции Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия высокоточными ударами уничтожили две бригады Вооруженных сил Украины, одну бригаду теробороны, а также пункт дислокации «солдат удачи».

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