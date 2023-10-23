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По словам режиссера “Дэдпула 3”, Райан Рейнольдс очень хочет, чтобы Росомаха ...

По словам режиссера “Дэдпула 3”, Райан Рейнольдс очень хочет, чтобы Росомаха ...

По словам режиссера “Дэдпула 3”, Райан Рейнольдс очень хочет, чтобы Росомаха победил Дэдпула в битвеПо словам режиссера фильма “Дэдпул 3”, Райан Рейнольдс настаивал на том, чтобы Росомаха победил Дэдпула во время битвы героев Marvel в предстоящем триквеле.

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