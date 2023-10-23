По словам режиссера “Дэдпула 3”, Райан Рейнольдс очень хочет, чтобы Росомаха победил Дэдпула в битвеПо словам режиссера фильма “Дэдпул 3”, Райан Рейнольдс настаивал на том, чтобы Росомаха победил Дэдпула во время битвы героев Marvel в предстоящем триквеле.