Антитеррористические учение пройдут в школах России 29-30 апреля

По словам замминистра просвещения Бугаева, мероприятие объединит всю страну На следующей неделе во всех школах, колледжах и местах летнего детского отдыха России пройдут антитеррористические учения, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева.