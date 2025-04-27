Антитеррористические учение пройдут в школах России 29-30 апреля

По словам замминистра просвещения Бугаева, мероприятие объединит всю страну На следующей неделе во всех школах, колледжах и местах летнего детского отдыха России пройдут антитеррористические учения, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева.
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