Зачем лягушки надуваются и как далеко летят шары с гелием: рубрика интересных фактов

Бывает, что вас мучит какой-то вопрос, а задать его неудобно. Спросите газету, мы ответим. Полезна ли для питья талая вода? Представление об особых целебных свойствах талой воды, связанных с её якобы специфической молекулярной структурой, научных подтверждений не имеет.