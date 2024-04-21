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Крымская газета

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Зачем лягушки надуваются и как далеко летят шары с гелием: рубрика интересных фактов

Зачем лягушки надуваются и как далеко летят шары с гелием: рубрика интересных фактов

Бывает, что вас мучит какой-то вопрос, а задать его неудобно. Спросите газету, мы ответим.  Полезна ли для питья талая вода? Представление об особых целебных свойствах талой воды, связанных с её якобы специфической молекулярной структурой, научных подтверждений не имеет.

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