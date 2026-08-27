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RT Russia

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Аршавин: нынешний «Спартак» выглядит скромнее по именам и фамилиям

Аршавин: нынешний «Спартак» выглядит скромнее по именам и фамилиям

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин согласился с мнением защитника петербуржцев Игоря Дивеева о том, что чемпионский состав «Спартака» был сильнее нынешнего.

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