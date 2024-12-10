В Минэке Карелии пояснили, действительно ли часть участков под курорт «Вереяр» находится в заповеднике «Кивач»

Информация о том, что из 157 участков, выделенных под строительство горнолыжного курорта «Вереяр» в Кондопожском районе, 23 находятся в охранной зоне заповедника «Кивач», со ссылкой на одного из депутатов Заксобрания Карелии, появилась в карельских СМИ и ТГ-каналах.