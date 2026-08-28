В «Балтике» не поддерживают поведение Талалаева

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован КДК РФС на четыре матча и оштрафован на 400 тысяч рублей за повторное и систематическое оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц матча по итогам встречи 5-го тура РПЛ с «Рубином».