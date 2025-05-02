15 крайне странных штуковин, которые интригуют всем своим видом

Никакой интриги для тех, кто знает, что это. Всем остальным - добро пожаловать. Здесь подборка неожиданных находок самой разной масти: от домашних приспособлений до странных вещей природного происхождения.
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