В Госдуме назвали угрозы Зеленского гражданской авиации свидетельством отчаяния Киева

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что заявление Владимира Зеленского о намерении создавать угрозу гражданской авиации над Россией является свидетельством отчаяния киевского режима.
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