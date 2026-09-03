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В Госдуме назвали угрозы Зеленского гражданской авиации свидетельством отчаяния Киева

В Госдуме назвали угрозы Зеленского гражданской авиации свидетельством отчаяния Киева

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что заявление Владимира Зеленского о намерении создавать угрозу гражданской авиации над Россией является свидетельством отчаяния киевского режима.

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