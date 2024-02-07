Люди живут до 100 лет за счет уничтожения «гена мрачного жнеца»: какая еда помогает долголетию Евгения КомароваЭксклюзивная серия статей в Daily Mail и Mail on Sunday раскрывает последние научные данные о старении и методах его замедления, основанных на новой книге врача и автора бестселлеров New York Times.