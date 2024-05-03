Сверхразумы из Ставропольского края, которые на камеру сожгли Библию накануне Пасхи, принесли свои извинения всем верующим.
Покаяние сжигателей Библии
Комментарии
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Геннадий Королев
Нагадить и извиниться стало как высморкаться! Не верю!
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5 час.
ninikooo Митусова
Кому нужны из покаяния?! Наказать по всей строгости закона! Когда снимали святотатство на видео - было весело?! Вот пусть теперь ответят по полной!!!
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5 час.
Андрей Тюрин
".... Как это все по-христиански..."???
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1 час.
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