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Минтранс выбрал дизайн знака для парковки многодетных семей

Минтранс выбрал дизайн знака для парковки многодетных семей

Вариант определили по итогам народного голосования Минтранс РФ определил дизайн нового дорожного знака, обозначающего парковочные места для многодетных семей.

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