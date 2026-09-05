Минтранс выбрал дизайн знака для парковки многодетных семей

Вариант определили по итогам народного голосования Минтранс РФ определил дизайн нового дорожного знака, обозначающего парковочные места для многодетных семей.
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