Собянин: за четыре года проект «Сделано в Москве» объединил тысячи компаний

Поддержка локального бизнеса является одним из приоритетов Народной программы «Единой России». Проект «Сделано в Москве», направленный на поддержку столичных производителей, за четыре года объединил более 7,5 тысячи компаний крупного, среднего и малого бизнеса.
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