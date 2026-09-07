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Аргументы и Факты

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Собянин: за четыре года проект «Сделано в Москве» объединил тысячи компаний

Собянин: за четыре года проект «Сделано в Москве» объединил тысячи компаний

Поддержка локального бизнеса является одним из приоритетов Народной программы «Единой России». Проект «Сделано в Москве», направленный на поддержку столичных производителей, за четыре года объединил более 7,5 тысячи компаний крупного, среднего и малого бизнеса.

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