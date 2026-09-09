Кушнер и Уиткофф сдают позиции? У "руля" украинского вопроса встанет другой политик – источник

В США заговорили о том, что переговорная группа по украинскому вопросу вот-вот изменит состав. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по информации источника, сдают позиции, а Дональд Трамп планирует поставить у "руля" украинского вопроса другого политика.