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Царьград

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Кушнер и Уиткофф сдают позиции? У "руля" украинского вопроса встанет другой политик – источник

Кушнер и Уиткофф сдают позиции? У "руля" украинского вопроса встанет другой политик – источник

В США заговорили о том, что переговорная группа по украинскому вопросу вот-вот изменит состав. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по информации источника, сдают позиции, а Дональд Трамп планирует поставить у "руля" украинского вопроса другого политика.

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