Кушнер и Уиткофф сдают позиции? У "руля" украинского вопроса встанет другой политик – источник

В США заговорили о том, что переговорная группа по украинскому вопросу вот-вот изменит состав. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по информации источника, сдают позиции, а Дональд Трамп планирует поставить у "руля" украинского вопроса другого политика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Игорь Балынин: Ру...
- T Не кибервойна, а ...
- Армения снова пов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым