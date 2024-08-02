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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэму» интересен Соланке. У лучшего бомбардира «Борнмута» 19+2 в 38 матчах прошлой АПЛ

«Шпоры» намерены укрепить атаку и, возможно, позицию вингера, но пока не делали предложений по форварду «Борнмута», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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