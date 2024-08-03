Мировые СМИ в июле про Украину: проблемы ВСУ, Польша, F-16

Освещая события уходящего месяца, иностранная пресса особое внимание уделила так долго ожидаемым украинцами F-16, а также стремлению Зеленского подписать как можно больше двусторонних соглашений о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности со странами НАТО.
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